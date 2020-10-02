Несмотря на то, что в белорусском обществе все еще сильны пророссийские настроения, в Белоруссии фактически нет организованных пророссийских сил и НКО. Об этом рассказал белорусский журналист Сергей Смирнов в интервью изданию Украина.ру

Марат Баширов: Европа фактически признала, что Лукашенко останется президентом © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Как говорится, «порядок бьет класс». Сейчас пророссийская партия в честных выборах проиграет. Но и западники не получат большинства», — считает Смирнов.

По его мнению, большинство на честных выборах получила бы третья сила, центристская партия, которая, по всей видимости, вырастет из протеста.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.