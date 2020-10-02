«Послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций. Послам Польши и Литвы в Беларуси, соответственно, предложено последовать данному примеру», — заявил Глаз.
Кроме того, ввиду однозначной деструктивной деятельности польских и литовских дипломатов в республике число сотрудников этих посольств должно быть приведено «к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах», добавил он.
Таким образом, в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — 18 вместо 50.