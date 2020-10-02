Правительство Белоруссии отозвало послов в Литве и Польше и сократили число сотрудников посольств этих стран в Минске, сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз 2 октября

«Послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций. Послам Польши и Литвы в Беларуси, соответственно, предложено последовать данному примеру», — заявил Глаз.

Трогательный союз Украины, Турции и США. В Киеве рассказали об операции в Белоруссии © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

Таким образом, в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — 18 вместо 50.