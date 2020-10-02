В Харькове отстранили от работы директора гимназии «Освита» после отказа принять на учебу дочь погибшего в авиакатастрофе Ан-26 штурмана Алексея Остапенко, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в Telegram вечером 1 октября

«Назначено служебное расследование, а руководитель учреждения отстранен от исполнения обязанностей. Отказ в праве на образование вблизи дома недопустим», — написал чиновник.

После гибели супруга Остапенко с дочерью Лизой решила переехать из Чугуева, где служил ее муж, в Харьков к родителям. Вдова пилота хотела, чтобы ее дочь продолжила обучение в местной гимназии «Освіта».

«Мы с Алексеем старались дать дочери самое лучшее образование. Она изучает английский язык, учится на кембриджских курсах, возможно, после школы получит высшее образование за границей», — пояснила она выбор именно этого учебного заведения.

Трагедия Ан-26 в Харьковской области. Был ли шанс на спасение? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Вдова Остапенко заявила, что директор гимназии Татьяна Кучеренко ей нахамила, заявив, что в законе об образовании не написано, что она обязана принимать детей военных или бойцов АТО.

Кучеренко отрицает обвинения. Несмотря на разгоревшийся скандал и отстранение директрисы гимназии, дочери погибшего предложили место в другой школе.