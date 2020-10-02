«Назначено служебное расследование, а руководитель учреждения отстранен от исполнения обязанностей. Отказ в праве на образование вблизи дома недопустим», — написал чиновник.
После гибели супруга Остапенко с дочерью Лизой решила переехать из Чугуева, где служил ее муж, в Харьков к родителям. Вдова пилота хотела, чтобы ее дочь продолжила обучение в местной гимназии «Освіта».
«Мы с Алексеем старались дать дочери самое лучшее образование. Она изучает английский язык, учится на кембриджских курсах, возможно, после школы получит высшее образование за границей», — пояснила она выбор именно этого учебного заведения.
В гимназии семье погибшего отказали, сославшись на нехватку свободных мест.
Вдова Остапенко заявила, что директор гимназии Татьяна Кучеренко ей нахамила, заявив, что в законе об образовании не написано, что она обязана принимать детей военных или бойцов АТО.
Кучеренко отрицает обвинения. Несмотря на разгоревшийся скандал и отстранение директрисы гимназии, дочери погибшего предложили место в другой школе.