«Назначено служебное расследование, а руководитель учреждения отстранен от исполнения обязанностей. Отказ в праве на образование вблизи дома недопустим» написал чиновник.

После гибели супруга Остапенко с дочерью Лизой решила переехать из Чугуева, где служил ее муж, в Харьков к родителям. Вдова пилота хотела, чтобы ее дочь продолжила обучение в местной гимназии «Освіта».

«Мы с Алексеем старались дать дочери самое лучшее образование. Она изучает английский язык, учится на кембриджских курсах, возможно, после школы получит высшее образование за границей», пояснила она выбор именно этого учебного заведения.

Трагедия Ан-26 в Харьковской области. Был ли шанс на спасение?
Трагедия Ан-26 в Харьковской области. Был ли шанс на спасение?
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
В гимназии семье погибшего отказали, сославшись на нехватку свободных мест.

Вдова Остапенко заявила, что директор гимназии Татьяна Кучеренко ей нахамила, заявив, что в законе об образовании не написано, что она обязана принимать детей военных или бойцов АТО.

Кучеренко отрицает обвинения. Несмотря на разгоревшийся скандал и отстранение директрисы гимназии, дочери погибшего предложили место в другой школе.