Рейтинги Петра Порошенко и его «Европейской солидарности» растут именно потому, что руководство Украины во главе с Владимиром Зеленским проводит непоследовательную политику. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в эфире интернет-канала «PolitWera»

Бортник рассказал, когда Минск перестанет быть площадкой по Донбассу © Руслан Бортник Владимира Зеленского готовы проголосовать 30,1%, за Петра Порошенко - 18,9%. За Юрия Бойко - 14%.

Эксперт пояснил, что пока Зеленский и его окружение говорят одно, делают второе, а думают третье, «Европейская солидарность» и «Оппозционная платформа-За Жизнь» находятся в своих электоральных нишах и ведут себя так, как ожидают их традиционные избиратели.

«За ситуацию в стране они не отвечают, потому что они не партии власти. Но в своей риторике они делают то, что от них ожидают. Кто-то топит на левом фланге, кто-то топит на правом фланге», — указал Бортник.

Политолог добавил, что «Европейская солидарность» перехватила электорат «Голоса», «Свободы» и других праворадикальных партий, и стала фактически единственной националистической силой в стране.

Тем не менее, по его словам, эта электоральная ниша все равно не станет определяющей, и Порошенко со своей командой никогда не сможет вернуть себе власть законными способами.