Потужный Аваков хочет уйти. Кто станет следующим главой МВД Украины
Потужный Аваков хочет уйти. Кто станет следующим главой МВД Украины
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В обращении отмечается, что Кабмин 10 июля уже выделил на премии полицейским 2,249 млрд грн, но эти средства уже практически полностью потрачены.

МВД требует на доплаты стражам порядка с 1 августа по 31 ноября 2020 года еще 1,979 млрд грн. 