Министр внутренних дел Арсен Аваков в сентябре запросил у правительства 1,979 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом на доплаты копам, сказано в официальном письме МВД к премьер-министру Денису Шмыгалю. Фото соответствующего письма опубликовал сайт «Украинская правда» 2 октября

Потужный Аваков хочет уйти. Кто станет следующим главой МВД Украины © kmu.gov.ua МВД требует на доплаты стражам порядка с 1 августа по 31 ноября 2020 года еще 1,979 млрд грн.