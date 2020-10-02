В обращении отмечается, что Кабмин 10 июля уже выделил на премии полицейским 2,249 млрд грн, но эти средства уже практически полностью потрачены.
МВД требует на доплаты стражам порядка с 1 августа по 31 ноября 2020 года еще 1,979 млрд грн.
В обращении отмечается, что Кабмин 10 июля уже выделил на премии полицейским 2,249 млрд грн, но эти средства уже практически полностью потрачены.
МВД требует на доплаты стражам порядка с 1 августа по 31 ноября 2020 года еще 1,979 млрд грн.
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