Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден сдаст тест на коронавирус после известий о заражении президента Дональда Трампа, сообщает CNN 2 октября со ссылкой на собственные источники

«Неумный Джо» против «Щенка Путина». Как прошли первые дебаты Трампа и Байдена © REUTERS, Morry Gash/Pool

Трамп и Байден ранее приняли участие в жарких предвыборных дебатах на одной сцене.

Кандидаты не пожали руки ни друг другу, ни модератору, однако находились на сцене без масок.

Теперь все, кто посетил место проведения дебатов, пройдут тестирование на COVID-19.

Ранее 2 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что он и первая леди Мелания Трамп получили положительный результат теста на коронавирус.

Врач Трампа Шон Конли сообщил, что супруги чувствуют себя хорошо и планируют оставаться в Белом доме до своего выздоровления.

Джо Байден, называвший Трампа «щенком Путина», пожелал своему визави «скорейшего выздоровления».

Трамп подхватил коронавирус за месяц до выборов президента США, запланированных на 3 ноября.