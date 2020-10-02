Местные выборы на Украине назначены на 25 октября.
«Выборы могут быть перенесены, только когда будет введено в стране чрезвычайное положение. В противном случае выборы состоятся так, как прописано в избирательном законодательстве и эпидемических нормах, которые утвердил Кабинет министров Украины», — подчеркнул Ляшко.
Ранее сообщалось о мерах предосторожности, которые гражданам необходимо будет соблюдать во время голосования.
В частности, на избирательном участке нужно быть в маске, закрывающей органы дыхания. При ее отсутствии на участок пустят, но выпишут административный штраф.
Тем временем Украина второй день подряд бьет антирекорд по заражениям коронавирусом.
За последние сутки заболели 4633 человека, скончались 68. Президент Владимир Зеленский заявлял о начале «второй волны» пандемии.
Между тем слухи о возможном введении режима ЧП ходили и во время «первой волны» коронавируса, но власти ограничились введением карантинных мер.