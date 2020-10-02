Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время круглого стола «Местные выборы 2020 и COVID-19» отметил, что выборы в местные органы власти в стране могут быть перенесены только если в стране на этот момент введут чрезвычайное положение, передает ТСН 2 октября

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября.

«Выборы могут быть перенесены, только когда будет введено в стране чрезвычайное положение. В противном случае выборы состоятся так, как прописано в избирательном законодательстве и эпидемических нормах, которые утвердил Кабинет министров Украины», — подчеркнул Ляшко.

Самоуправление против самоуправства. Местные выборы как последний шанс Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В частности, на избирательном участке нужно быть в маске, закрывающей органы дыхания. При ее отсутствии на участок пустят, но выпишут административный штраф.

Тем временем Украина второй день подряд бьет антирекорд по заражениям коронавирусом.

За последние сутки заболели 4633 человека, скончались 68. Президент Владимир Зеленский заявлял о начале «второй волны» пандемии.

Между тем слухи о возможном введении режима ЧП ходили и во время «первой волны» коронавируса, но власти ограничились введением карантинных мер.