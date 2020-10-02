Во вторник, 29 сентября, в США прошли первые дебаты кандидатов в президенты Байдена и действующего главы государства Дональда Трампа.
«Зеленский ориентируется на победителя, но в большей степени на Байдена. Потому что демократы и "глубинное государство" настолько закошмарили Трампа в связи с Украиной, что Трампу очень трудно теперь требовать от Зеленского, чтобы он сдал ему информацию по Байдену», — сказал Марков.
При этом, по его мнению, с большой долей вероятности победит Трамп и, если это произойдет, он отомстит Зеленскому.
По данным опроса CNN, Байден выиграл дебаты с результатом 60% против 28%, а по исследованию CNBC/Change Research, демократ набрал 54% против 41% у республиканца.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.