В Офисе президента Украины Владимира Зеленского больше верят в победу Джо Байдена на президентских выборах в США. Об этом директор Института политических исследований Сергей Марков сказал в интервью изданию Украина.ру

«Украинское досье»: США на грани гражданской войны, при чём тут Украина? © Арина Тихомирова/Украина.ру Дональда Трампа.

«Зеленский ориентируется на победителя, но в большей степени на Байдена. Потому что демократы и "глубинное государство" настолько закошмарили Трампа в связи с Украиной, что Трампу очень трудно теперь требовать от Зеленского, чтобы он сдал ему информацию по Байдену», — сказал Марков.

При этом, по его мнению, с большой долей вероятности победит Трамп и, если это произойдет, он отомстит Зеленскому.

По данным опроса CNN, Байден выиграл дебаты с результатом 60% против 28%, а по исследованию CNBC/Change Research, демократ набрал 54% против 41% у республиканца.

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