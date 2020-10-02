Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отправившийся с инспекцией в Луганскую область, охваченную лесными пожарами, заявил, что возгорание на настоящий момент удалось локализовать, угрозы для местных жителей больше нет, передает 2 октября пресс-служба МВД Украины

Шмыгаль сообщил, что всего от пожаров пострадали около 19 тыс. га лесных насаждений, несколько населенных пунктов — от 250 до 400 домов.

«Ожидаем, что на следующей неделе уже будут предварительные суммы убытков и мы сможем начать возмещать людям средства из государственного резервного фонда. Спасателям удалось защитить и спасти объекты критической инфраструктуры от военных объектов до газовых станций. Значительных повреждений нет», — рассказал премьер-министр.

Шмыгаль также назвал назвал суммы компенсаций, которые правительство готово выплатить пострадавшим: 300 тыс. грн — за полностью разрушенный дом; 200 тыс. грн — семьям, которые утратили родных; 50 тыс. грн — за частично разрушенный дом; 20 тыс. грн — если пострадало хозяйство.

О пожарах в Луганской области Украины стало известно 30 сентября. Всего было зафиксировано 146 возгораний в лесных массивах в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах.

По данным ГСЧС, из-за пожара погибло 9 человек, 17 госпитализировано.