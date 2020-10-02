Скандальный чиновник уже подал в ЦИК документы на участие в местных выборах. Он будет представлять «Радикальную партию Олега Ляшко».
В 2019 году Ярослав Годунок стал известен после того, как его назвал разбойником и выгнал с заседания в зале мэрии Владимир Зеленский во время визита в Борисполь. Годунок обещал подать на президента в суд за оскорбление, но впоследствии от иска отказался.
После этого инцидента чиновник то и дело вновь ввязывался в резонансные конфликты. Его обвинял в избиении общественный активист Игорь Петровскис. Кроме того, Годунок препятствовал закрытию бориспольской АЗС по решению суда.
В феврале 2020 года, во время очередного визита Зеленского в область, Годунок обратился к президенту с просьбой расследовать хищения средств бывшими чиновниками при строительстве районной больницы.
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Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/elections/razboynik-zelenskogo-yaroslav-godunok-idet-v-mery-borispolya-detali-11168093.html
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/elections/razboynik-zelenskogo-yaroslav-godunok-idet-v-mery-borispolya-detali-11168093.html