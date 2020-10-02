«Особое внимание уделено обострению нагорно-карабахского конфликта. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — сказано в сообщении.
Ранее президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали Ереван и Баку незамедлительно возобновить переговоры без выдвижения предварительных условий.
27 сентября 2020 года власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.