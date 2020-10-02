Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в разговоре по телефону особое внимание уделили обострению конфликта в Нагорном Карабахе, рассказала пресс-служба Кремля 2 октября

«Особое внимание уделено обострению нагорно-карабахского конфликта. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях», — сказано в сообщении.

Нагорный Карабах: маленькая война с большими последствиями © REUTERS, Defence Ministry of Armenia/Handout Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали Ереван и Баку незамедлительно возобновить переговоры без выдвижения предварительных условий.

27 сентября 2020 года власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.