«Помашите рукой самолетам США!» Как улетела независимость Украины
«Помашите рукой самолетам США!» Как улетела независимость Украины
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
По его словам, совместные учения, проведенные на территории Украины с коллегами из США, Литвы и Великобритании в рамках программы «Объединенные усилия 2020», показывают, что ВСУ готовы сотрудничать с военными из стран НАТО.

Кривонос сказал, что в НАТО стране нужно вступать как можно быстрее, поскольку собственного потенциала для борьбы с «оккупацией Россией» у Украины не хватает.

Кроме того, Кривонос заявил о необходимости разрешить строительство баз НАТО на территории Украины и ввести войска альянса, воспользовавшись их частичным выводом с территории Германии.

«Именно надежное плечо наших натовских партнёров позволит нам создать этот щит, который защитит Украину», сказал советник главы СНБО.

Он отметил, что для этого необходимо политическое решение руководства страны и изменение законодательства.