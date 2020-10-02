По его словам, совместные учения, проведенные на территории Украины с коллегами из США, Литвы и Великобритании в рамках программы «Объединенные усилия — 2020», показывают, что ВСУ готовы сотрудничать с военными из стран НАТО.
Кривонос сказал, что в НАТО стране нужно вступать как можно быстрее, поскольку собственного потенциала для борьбы с «оккупацией Россией» у Украины не хватает.
Кроме того, Кривонос заявил о необходимости разрешить строительство баз НАТО на территории Украины и ввести войска альянса, воспользовавшись их частичным выводом с территории Германии.
«Именно надежное плечо наших натовских партнёров позволит нам создать этот щит, который защитит Украину», — сказал советник главы СНБО.
Он отметил, что для этого необходимо политическое решение руководства страны и изменение законодательства.