Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос 1 октября в интервью программе «Есть вопросы» на 24 канале рассказал о готовности Вооруженных сил Украины к вступлению в НАТО и о необходимости разместить натовские базы на территории страны

«Помашите рукой самолетам США!» Как улетела независимость Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кривонос сказал, что в НАТО стране нужно вступать как можно быстрее, поскольку собственного потенциала для борьбы с «оккупацией Россией» у Украины не хватает.

Кроме того, Кривонос заявил о необходимости разрешить строительство баз НАТО на территории Украины и ввести войска альянса, воспользовавшись их частичным выводом с территории Германии.

«Именно надежное плечо наших натовских партнёров позволит нам создать этот щит, который защитит Украину», — сказал советник главы СНБО.

Он отметил, что для этого необходимо политическое решение руководства страны и изменение законодательства.