Российская певица Юлия Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе. Об этом 2 октября сообщил военный корреспондент Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo

Он не уточнил, пострадала ли артистка в результате инцидента.

Чичерина и Сталин. Российская певица стала как вождь в Южной Осетии Instagram фотографию в каске и бронежилете с отличительными знаками Вооруженных сил Армении.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

Очередное обострение ситуации в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.

Накануне президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем говорится, что они решительно осуждают эскалацию насилия в регионе, соболезнуют семьям погибших и призывают к немедленному прекращению боевых действий.