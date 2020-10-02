Он не уточнил, пострадала ли артистка в результате инцидента.
Утром в пятницу Чичерина опубликовала в Instagram фотографию в каске и бронежилете с отличительными знаками Вооруженных сил Армении.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.
Очередное обострение ситуации в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.
Накануне президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем говорится, что они решительно осуждают эскалацию насилия в регионе, соболезнуют семьям погибших и призывают к немедленному прекращению боевых действий.