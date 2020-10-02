Известный российский композитор Игорь Крутой 1 октября в эфире «Россия 1» рассказал, как познакомился с российской эстрадной певицей Аллой Пугачевой

«Понятно?»: Пугачева сказала о разводе с Галкиным © maxgalkinru

По его словам, во время встречи он сильно волновался.

«Я был в полуобморочном состоянии. Сел за рояль и спел песню "Ты меня любишь". Она сказала, что это ее песня, но исполнять ее она не будет. А потом я написал для нее композицию "Любовь похожая на сон". Это моя главная песня о любви», — добавил Крутой.

Игорь Крутой родился в 1954 году на Украине в небольшом городке Гайворон (Кировоградская область). Первый успех к нему пришел в 1987 году, когда он написал песню «Мадонна», а исполнил ее давний друг Крутого Александр Серов. В 2011 году был удостоен звания народного артиста Украины.