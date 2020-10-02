«Алле очень понравилась моя песня "Ты меня любишь", которую исполнял Александр Серов. Она позвала меня к себе в гости. Открыла дверь и говорит: "Крутой?" Я ответил утвердительно. Она добавила: "Нет, это я крутая". Так и состоялось наше знакомство», — вспомнил он.
По его словам, во время встречи он сильно волновался.
«Я был в полуобморочном состоянии. Сел за рояль и спел песню "Ты меня любишь". Она сказала, что это ее песня, но исполнять ее она не будет. А потом я написал для нее композицию "Любовь похожая на сон". Это моя главная песня о любви», — добавил Крутой.
Игорь Крутой родился в 1954 году на Украине в небольшом городке Гайворон (Кировоградская область). Первый успех к нему пришел в 1987 году, когда он написал песню «Мадонна», а исполнил ее давний друг Крутого Александр Серов. В 2011 году был удостоен звания народного артиста Украины.