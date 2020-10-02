Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украина не планирует предоставлять военную помощь ни одной из сторон в карабахском конфликте. Об этом он написал 2 октября в своем Twitter

«Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь — таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной…» — написал министр.

Ранее, 1 октября, в эфире телеканала «Украина-24» депутат от президентской партии «Слуга народа» Людмила Марченко заявила о готовности Украины оказать военную и гуманитарную поддержку Азербайджану на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Турко-казаки. Как Азербайджан прирос союзником и почему это навредит Украине © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Кроме того, 30 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя боевые действия в Нагорном Карабахе, заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана, поскольку Азербайджан также «поддерживал территориальную целостность Украины в международно признанных границах».