«Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь — таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной…» — написал министр.
Ранее, 1 октября, в эфире телеканала «Украина-24» депутат от президентской партии «Слуга народа» Людмила Марченко заявила о готовности Украины оказать военную и гуманитарную поддержку Азербайджану на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Она рассказала, что Киев уже оказывает Баку «помощь и в правовом поле, и в ресурсном поле».
Кроме того, 30 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя боевые действия в Нагорном Карабахе, заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана, поскольку Азербайджан также «поддерживал территориальную целостность Украины в международно признанных границах».