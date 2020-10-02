Сторонники Лукашенко хотят перенести столицу Украины в поселок Борщи

«Пул Первого предлагает считать официальной столицей Украины поселок Борщи. Это прекрасная формулировка для медиа, для заголовков, для постов в Facebook», — говорится в посте.
На днях глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что после 5 ноября, когда истечет срок действия президентских полномочий Александра Лукашенко, на Украине его «будут называть просто по имени и фамилии». По его словам, формулировки «незаконно избранный» или «нелегитимный президент» — «это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в Facebook».