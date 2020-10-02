Сторонники Лукашенко хотят перенести столицу Украины в поселок Борщи

Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко отреагировали на отказ Украины признавать белорусского лидера после его инаугурации. Telegram-канал «Пул Первого», который считают близким к пресс-службе Лукашенко, на днях предложил перенести столицу украинского государства

«Пул Первого предлагает считать официальной столицей Украины поселок Борщи. Это прекрасная формулировка для медиа, для заголовков, для постов в Facebook», — говорится в посте.