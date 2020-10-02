Экс-советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо поддержал Витольда Фокина, уволенного с должности заместителя представителя Киева в ТКГ по Донбассу. Видео его заявления опубликовано на Youtube-канале «Люди» 1 октября

«Опять травля, пошлая и мерзкая. Как пошлые и мерзкие те, кто ее организовал. Мне это знакомо. В очередной раз голос разума закричали и освистали. В очередной раз все проявили себя каждый на своем месте. Все очевиднее становится, что непонятно, куда двигаться дальше», — констатировал Сивохо.

Он выразил глубокое уважение Витольду Фокину за его позицию и поблагодарил тех, кто вернул Фокина в активную политику.

«Спасибо, что сделали ему хороший пиар. Теперь в команде мира появился еще один опытный и сильный игрок», — подчеркнул Сивохо.

Удаление Фокина из переговоров по Донбассу – очередная капитуляция Зеленского © пресс-служба президента Украины

Один из лидеров «партии войны» Арсен Аваков, которому прислуживают украинские неонацисты, потребовал за это отправить Фокина «снова на пенсию» и осыпал его оскорблениями.

Его поддержал глава Офиса президента Андрей Ермак, после чего глава украинского государства Владимир Зеленский подписал указ об отставке Фокина.

Последний также отмечал, что Украина должна предоставить всему Донбассу, а не только ДНР и ЛНР, особый статус, объявить всеобщую амнистию и провести выборы, чего требуют подписанные Киевом минские соглашения.

Сивохо снова на арене поисков мира в Донбассе. Но уже без Зеленского © Facebook, Сергей Сивохо Сергей Сивохо.

Перед этим он попытался представить общественности «Национальную платформу примирения и единства» в Донбассе, однако на презентации на него напали украинские неонацисты.

Сивоху повалили на землю и нанесли несколько ударов ногами. Полиция, присутствовавшая на мероприятии, не реагировала. Нападавшие до сих пор не наказаны.