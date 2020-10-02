На Украине действительно живет образованный и трудолюбивый народ. Но это не идет на пользу украинской экономике, поскольку украинских граждан жестоко эксплуатирует собственная власть. Об этом рассказал экономист Александр Дудчак в интервью изданию Украина.ру

Александр Дудчак: Трудолюбие украинских граждан пока используется лишь для их эксплуатации © РИА Новости, Нина Зотина

«Потенциал-то, конечно, хороший. Внутренние органы у украинских жителей еще функционирует. Наверное, это они называют «скрытыми резервами». Можно и их на экспорт отправить. Это правда, что народ у нас трудолюбивый. Но пока это не идет на пользу стране. Пока его только бесцеремонно эксплуатируют, и в последние шесть лет этого даже не скрывают. Пусть они по подробнее расскажут, о каком внутреннем резерве идет речь», — категоричен эксперт.

Даже если предположить, что у Украины, как у спортсмена, откроется второе дыхание, отметил Дудчак, то для этого спортсмена нужно хорошо кормить, чего на Украине в фигуральном смысле не делается.

По его мнению, какие-либо перспективы у Украины появятся только после того, как изменится ориентация Украины с запада на восток, и она начнет участвовать в евразийской интеграции, что сегодня маловероятно, добавил специалист.

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