Тарзан спел песню Владимира Кузьмина «Мы по-прежнему вдвоем».
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В сентябре супруга шоумена, певица Наташа Королева написала заявление о пропаже из квартиры ценностей — бриллиантов и денег. Якобы когда ее не было дома, к ее мужу приходили две неизвестные женщины. Позже российская актриса Анастасия Шульженко, снимающаяся преимущественно в сериалах, заявила, что встречалась со стриптизером полтора года и беременна от Глушко, а Королева оболгала ее из-за мести.
Актриса посетила несколько телепередач, в ходе которых оказалось, что девушка ребенка не ждет. Сам Тарзан признался, что изменил, но заявил, что стал жертвой мошенниц.