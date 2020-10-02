Тарзан спел песню Владимира Кузьмина «Мы по-прежнему вдвоем».

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Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official) 1 Окт 2020 в 6:11 PDT

Что празднует любовница Тарзана? Сеть обсуждает новые снимки Шульженко
Что празднует любовница Тарзана? Сеть обсуждает новые снимки Шульженко
© Instagram, anastasiya.shulzhenko
В сентябре супруга шоумена, певица Наташа Королева написала заявление о пропаже из квартиры ценностей — бриллиантов и денег. Якобы когда ее не было дома, к ее мужу приходили две неизвестные женщины. Позже российская актриса Анастасия Шульженко, снимающаяся преимущественно в сериалах, заявила, что встречалась со стриптизером полтора года и беременна от Глушко, а Королева оболгала ее из-за мести.

Актриса посетила несколько телепередач, в ходе которых оказалось, что девушка ребенка не ждет. Сам Тарзан признался, что изменил, но заявил, что стал жертвой мошенниц.