Российский актер и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, исполнил песню, которой намекнул на то, что его семья пережила его измену. Видео он опубликовал в своем Instagram 1 октября

Тарзан спел песню Владимира Кузьмина «Мы по-прежнему вдвоем».

Что празднует любовница Тарзана? Сеть обсуждает новые снимки Шульженко © Instagram, anastasiya.shulzhenko Наташа Королева написала заявление о пропаже из квартиры ценностей — бриллиантов и денег. Якобы когда ее не было дома, к ее мужу приходили две неизвестные женщины. Позже российская актриса Анастасия Шульженко, снимающаяся преимущественно в сериалах, заявила, что встречалась со стриптизером полтора года и беременна от Глушко, а Королева оболгала ее из-за мести.

Актриса посетила несколько телепередач, в ходе которых оказалось, что девушка ребенка не ждет. Сам Тарзан признался, что изменил, но заявил, что стал жертвой мошенниц.