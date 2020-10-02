Для Китая выгодно, чтобы следующим президентом США стал Джо Байден, потому что экономическая стратегия Дональда Трампа не отвечает ее интересам. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: После победы Трампа Россия договорится с ним по многим вопросам © РИА Новости, Александр Натрускин Дональд Трамп заявлял, что Китай якобы загрязняет океаны и ловит чрезмерно много рыбы в водах других стран, уничтожает коралловые рифы и ответственен за «токсичные ртутные» выбросы в объемах, превышающих выбросы любой другой страны.

Эксперт пояснил, что Трамп поставил своей целью возродить внутриамериканское производство любой ценой и любым способом, а экономический рост Китая был связан именно с тем, что на его территорию перенесли львиную долю внутриамериканского производства.

«Естественно, Китаю выгодно сохранение этого положения. Поэтому Китай естественным образом за Байдена», — констатировал Вассерман.

Он добавил, что все санкции Трампа против Китая вызваны тем, что единственный доступный ему способ возродить внутриамериканское производство состоит в том, чтобы всеми правдами и неправдами блокировать поступление товаров из других стран.

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