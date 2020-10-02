Министр здравоохранения Украины Максим Степанов предупредил, что при нынешних темпах распространения коронавируса страна рискует столкнуться с кадровой проблемой в медицине. Его слова прозвучали на брифинге 2 октября, который транслировался украинскими каналами

Ситуация с коронавирусом на Украине ухудшается с каждым днем. В пятницу, 2 октября, в стране был побит очередной антирекорд по числу заболевших за сутки — 4633, всего заболевших — 208 959 человек.

По словам Степанова, система здравоохранения может не выдержать наплыва заболевших. Он подчеркнул, что власти регулярно увеличивают количество койкомест и это не является проблемой, однако хуже ситуация обстоит непосредственно с медперсоналом, которого может не хватить. Ученые выяснили, когда у переболевших коронавирусом исчезают антитела © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«В любой системе есть свой предел. Мы можем сколько угодно вводить новые кровати, подводить кислород, но у нас банально может не хватить медицинских работников, которые оказывают медпомощь и спасают», — сказал министр.

За последние сутки число заболевших COVID-19 медиков на Украине составило 271, всего 15 809.