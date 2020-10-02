Партия Шария взяла многое из «раннего Зеленского» и теперь воспринимается как главная контрсистемная политсила, как в свое время «Слуга народа». Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

«Партия Шария» перед выборами: клон «Слуг народа» или обновление украинской политики © Facebook, Партія Шарія Владимир Зеленский понимал, какие экономические проблемы стоят перед Украиной, в частности, потеря земли и человеческого капитала, но кардинального поворота от политики своих предшественников не совершил. Поэтому теперь его начинают воспринимать как человека, обманувшего надежды, отметил политолог.

«Невыполнение обещаний Зеленского конвертируется в рост поддержки партий "За життя" ("Оппозиционная платформа — За жизнь". — Ред.), Шария. Последняя взяла очень многое из раннего Зеленского, поэтому неудивительно, что ее теперь так же воспринимают как контрсистемную. И если для молодежи "За життя" немножко нафталином попахивает, то в качестве таких новых, альтернативных "зеленых" воспринимают Партию Шария», — сказал Золотарев.

Так, он отметил, что партия имеет хорошую 8%-ю поддержку на Юго-Востоке, что является заявкой на Верховную Раду.

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.