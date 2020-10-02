Украинская певица Тина Кароль 1 октября в эфире «1+1» сделала заявление о будущих отношениях после смерти мужа

«Куча тряпок и ноги голые»: фанаты оценили эротичный образ Тины Кароль © tina_karol / instagram.com

«Тут сложно сейчас об этом говорить. Надо влюбиться. Время покажет, смогу ли я. Сейчас я такая серьезная, говорю об этом, а потом не смогу», — предположила артистка.

В 2008 году Кароль вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. У пары родился сын Вениамин. Супруги прожили в браке пять лет, но в 2013 году Огир умер в Киеве после борьбы с раком желудка.

В июне 2020 года певица отметила годовщину бракосочетания с Огиром, заявив, что никогда не перестанет радоваться жизни.