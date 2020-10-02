Она подчеркнула, что сейчас ее счастье заключается в гармонии. Она допускает мысль о том, что рядом с ней появится любимый человек, но пока не знает, сможет ли влюбиться.
«Тут сложно сейчас об этом говорить. Надо влюбиться. Время покажет, смогу ли я. Сейчас я такая серьезная, говорю об этом, а потом не смогу», — предположила артистка.
В 2008 году Кароль вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. У пары родился сын Вениамин. Супруги прожили в браке пять лет, но в 2013 году Огир умер в Киеве после борьбы с раком желудка.
В июне 2020 года певица отметила годовщину бракосочетания с Огиром, заявив, что никогда не перестанет радоваться жизни.