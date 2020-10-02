Нобелевская премия. Опрос телеканала «Наш» показал, как к Путину относятся на Украине

В сети появился скриншот опроса, проведенного в эфире украинского телеканала «Наш», согласно которому 76% проголосовавших готовы присудить Нобелевскую премию мира президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил Regnum 1 октября

Сообщается, что в эфире телеканала провели опрос зрителей на тему, заслуживает ли Владимир Путин присуждения Нобелевской премии мира. Согласно скриншоту, большинство опрошенных выразили согласие с идеей.

Отмечается, что ряд «патриотически» настроенных экспертов призвали власти Украины лишить канал лицензии на вещание.

На появление информации о скандальном опросе на своей странице в Facebook отреагировал бывший депутат Верховной Рады и глава информационного отдела «Правого сектора»* Борислав Берёза.

«Перепись идиотов среди зрителей одного из телеканалов Украины», — прокомментировал он результаты опроса.

Тем не менее далеко не все украинцы поддерживают разрыв отношений с Россией и негативно относятся к российским политикам.

«Последние пару лет опросы показывают, что количество людей на Украине, хорошо или очень хорошо относящихся к России, в районе 50%. При всей колоссальной русофобской кампании», — отмечал политехнолог Михаил Погребинский.

Заведующий кафедрой «Прикладная социология» Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец рассказал, что, согласно проводившимся исследованиям, Путин является наиболее популярным политиком на Украине.

Телеканал «112 Украина» призвал правоохранителей защитить СМИ во время митинга радикалов © 112.ua Евгению Мураеву. Ранее Нацсовет по вопросам теле- и радиовещания Украины проводил проверку канала из-за трансляции пресс-конференции президента России.

* Деятельность организации запрещена в РФ