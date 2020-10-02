Белорусский и украинский певец, заслуженный артист Украины, экс-лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок купил своим детям в подарок сигареты. Об этом 2 октября он сообщил в своем Instagram

«Воины света победят Дарта Вейдера». Михалок приехал в Одессу и высказался о событиях в Белоруссии © Платонова Алина / wikimedia.org Доктор Гонзо и Клинт Иствуд. P.S. Пока официально курит только старший. Но Макарон после лагеря точно стал материться красивей, осознанно что-ли… Я после "лагерей" всегда курил, и в карты играл, и ещё…», — написал певец.

Всего у него четверо детей: Павел 1995 года рождения (от первой жены), а также Макар (2013 года рождения), Фёдор и Мирон (2019 и 2020 г.р.).