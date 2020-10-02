«В честь 1-го октября накупил на одесской "книжке" детям подарков. Настоящих "штатовских" сигарет. Пусть курят то, что курил старина Хэм, Доктор Гонзо и Клинт Иствуд. P.S. Пока официально курит только старший. Но Макарон после лагеря точно стал материться красивей, осознанно что-ли… Я после "лагерей" всегда курил, и в карты играл, и ещё…», — написал певец.
Всего у него четверо детей: Павел 1995 года рождения (от первой жены), а также Макар (2013 года рождения), Фёдор и Мирон (2019 и 2020 г.р.).
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В честь 1-го октября накупил на одесской «книжке» детям подарков. Настоящих «штатовских» сигарет. Пусть курят то, что курил старина Хэм, Доктор Гонзо и Клинт Иствуд. ⠀ P.S. Пока официально курит только старший. Но Макарон после лагеря точно стал материться красивей, осознанно что-ли.. Я после «лагерей» всегда курил) И в карты играл. И ещё… ⠀ #михалок #сергеймихалок #mikhalok #mikhalokofficial #sergeymikhalok #ляпис98 #lyapis98 #lyapiscrew #l98 #ляпис #ляпиструбецкой #трубецкой #brutto #bruttonostra #брутто #drezden #drezden72 #drezdenband #минск #minsk #артист #музыкант #malboro #camel #americanspirit @poloralphlauren