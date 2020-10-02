Антитела к коронавирусу начинают исчезать из крови и организма выздоровевших носителей COVID-19 примерно через три месяца после заражения. Об этом сообщили канадские медики из Центра крови Гема-Квебек, передает 1 октября издание Daily Mail

У Трампа и его супруги подтвердился коронавирус © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Она вместе с коллегами исследовала образцы крови переболевших коронавирусом. Выяснилось, что концентрация антител в организме выздоровевших начала падать примерно на 88-й день после заражения. Тогда как за следующие три недели она уменьшилась примерно на половину, а в результате примерно через три-четыре месяца антитела к COVID-19 почти полностью исчезали из организма переболевших.

У специалистов пока нет оснований полагать, что иммунитет к COVID-19 после вакцинации исчезнет так же быстро.