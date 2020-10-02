«Сейчас проходит множество клинических испытаний по использованию плазмы крови переболевших для лечения коронавируса. Возник вопрос — в какой момент нужно собирать кровь для получения максимального количества антител. Наши наблюдения показывают, что они далеко не вечные. Если вы переболели COVID-19 и хотите помочь, нужно сдать кровь как можно раньше», — подчеркнула один из авторов исследования Рене Базен.
Она вместе с коллегами исследовала образцы крови переболевших коронавирусом. Выяснилось, что концентрация антител в организме выздоровевших начала падать примерно на 88-й день после заражения. Тогда как за следующие три недели она уменьшилась примерно на половину, а в результате примерно через три-четыре месяца антитела к COVID-19 почти полностью исчезали из организма переболевших.
У специалистов пока нет оснований полагать, что иммунитет к COVID-19 после вакцинации исчезнет так же быстро.