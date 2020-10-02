Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) отслеживать вопросы экологической безопасности страны, в частности обеспечить все регионы питьевой водой. Об этом он заявил 1 октября на совещании о состоянии и проблемах развития водохозяйственного комплекса, передает «Корреспондент.net»

«Мы ожидаем от Совета национальной безопасности и обороны решения вопросов экологической безопасности Украины, одним из которых является усиление гарантированного Конституцией Украины права граждан на достаточный жизненный уровень и экологическую безопасность путем обеспечения питьевой водой в необходимых объемах», — заявил Зеленский. Аграрии на грани дефолта. Засуха превращает Украину в ненадёжного поставщика зерна © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

Президент напомнил о засухе, от которой в этом году наиболее пострадали Херсонская, Николаевская, Одесская области. Он отметил, что в проекте госбюджета на следующий год заложено финансирование для расширения программ орошения в стране, прежде всего на юге.

По итогам встречи Зеленский поручил правительству до начала 2021 года проработать вопрос урегулирования нормативно-правовой базы, касающейся объектов инженерной инфраструктуры водохозяйственно-мелиоративного комплекса.

Кроме того, Кабмин должен разработать концепцию по охране и восстановлению малых и средних рек Украины.