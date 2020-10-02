«Мы ожидаем от Совета национальной безопасности и обороны решения вопросов экологической безопасности Украины, одним из которых является усиление гарантированного Конституцией Украины права граждан на достаточный жизненный уровень и экологическую безопасность путем обеспечения питьевой водой в необходимых объемах», — заявил Зеленский.
Президент напомнил о засухе, от которой в этом году наиболее пострадали Херсонская, Николаевская, Одесская области. Он отметил, что в проекте госбюджета на следующий год заложено финансирование для расширения программ орошения в стране, прежде всего на юге.
По итогам встречи Зеленский поручил правительству до начала 2021 года проработать вопрос урегулирования нормативно-правовой базы, касающейся объектов инженерной инфраструктуры водохозяйственно-мелиоративного комплекса.
Кроме того, Кабмин должен разработать концепцию по охране и восстановлению малых и средних рек Украины.