Бывший помощник экс-депутата Верховной Рады Николая Паламарчука из «Блока Петра Порошенко» Игорь Павловский, подозреваемый в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк, подтвердил, что заказчиком преступления был председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, передали 1 октября в Facebook-группе «Кто заказал Катю Гандзюк?»

Декоммунизация важнее. Верховный суд Украины запретил переименование улицы в честь Гандзюк © khersondaily.com Алексеем Левиным неоднократно упоминал, что именно Николаевич (то есть Мангер) заказал нападение на активистку. Однако тогда помощник нардепа не знал, кто такой Николаевич. В августе 2018 года, во время одной из очередных бесед с Левиным, Павловскому стало известно, что Николаевич — это Мангер.

Павловский также заявил, что он и его дочь неоднократно получали угрозы от Мангера. Именно поэтому 17 декабря 2019 года он дал суду ложные показания о непричастности к убийству Гандзюк Мангера и Левина.

Следующее заседание по этому делу состоится 16 октября.

Активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла. Непосредственные исполнители нападения осуждены на сроки от 3 до 6,5 года лишения свободы. Организатором преступления считают Мангера, ранее ему вынесли меру пресечения в виде содержания под стражей, однако он заплатил залог и вышел на свободу.

В конце августа в суде был зачитан обвинительный акт. Прокуратура попросила приговорить председателя Херсонского областного совета к 12 годам заключения. Мангера и бывшего помощника депутата Херсонского облсовета Левина обвиняют в «организации совершения умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения, способом особого мучения для запугивания потерпевшего по заказу, повлекшее смерть потерпевшего».