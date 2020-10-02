Депутат от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Нестор Шуфрич 1 октября в эфире «1+1» рассказал, что получил положительный тест на COVID-19

У Трампа и его супруги подтвердился коронавирус © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Юлия Тимошенко, которая переболела коронавирусом, сообщила об инфицировании Шуфрича. После этого информацию подтвердил сам нардеп.

«Я завтра получу результат. У меня, к сожалению, во вторник был один положительный тест, потом — три отрицательных. Завтра и в понедельник буду делать очередные — посмотрим, чем это закончится», — сказал Шуфрич.

Верховная Рада на днях отменила ряд пленарных заседаний на октябрь. По словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, это произошло из-за значительной заболеваемости нардепов и сотрудников аппарата парламента коронавирусом.