У Трампа и его супруги подтвердился коронавирус
У Трампа и его супруги подтвердился коронавирус
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Сначала нардеп Юлия Тимошенко, которая переболела коронавирусом, сообщила об инфицировании Шуфрича. После этого информацию подтвердил сам нардеп.

«Я завтра получу результат. У меня, к сожалению, во вторник был один положительный тест, потом — три отрицательных. Завтра и в понедельник буду делать очередные — посмотрим, чем это закончится», — сказал Шуфрич.

Верховная Рада на днях отменила ряд пленарных заседаний на октябрь. По словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, это произошло из-за значительной заболеваемости нардепов и сотрудников аппарата парламента коронавирусом.