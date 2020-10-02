По словам парламентария, Киев готов поддержать Баку на разных площадках.
Марченко отметила, что речь идет как о гуманитарной, так и о военной помощи Азербайджану.
Помимо этого, она заявила, что Украина уже оказывает Баку помощь в правовом поле, а также поставляет стране необходимые ресурсы.
В конце сентября в Нагорно-Карабахской Республике (из-за которой Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор) начались бои. Азербайджан заявил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты, и сообщил о начале контрнаступления. Армения обвинила азербайджанскую армию в нападении на Карабах.
Президенты России, Франции и США накануне выступили с совместным заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе и призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий.