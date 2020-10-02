Депутат от партии «Слуга народа» Людмила Марченко пообещала оказать военную поддержку Азербайджану в конфликте с Арменией. Об этом 2 октября сообщает РИА Новости

Нагорный Карабах: маленькая война с большими последствиями © REUTERS, Defence Ministry of Armenia/Handout

Марченко отметила, что речь идет как о гуманитарной, так и о военной помощи Азербайджану.

Помимо этого, она заявила, что Украина уже оказывает Баку помощь в правовом поле, а также поставляет стране необходимые ресурсы.

В конце сентября в Нагорно-Карабахской Республике (из-за которой Баку и Ереван 30 лет ведут территориальный спор) начались бои. Азербайджан заявил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты, и сообщил о начале контрнаступления. Армения обвинила азербайджанскую армию в нападении на Карабах.

Президенты России, Франции и США накануне выступили с совместным заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе и призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий.