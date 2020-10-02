«Канада выделит более 4,3 миллиона канадских долларов для усиления обороны и расширения реформ в секторе безопасности Украины в рамках общеправительственной поддержки страны со стороны Канады», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.
Там же приводятся слова министра о том, что Канада настроена на дальнейшее сотрудничество с Украиной.
Помощь оказывается в рамках программы UNIFIER.
В марте 2019 года правительство Канады на три года продлило работу военной тренировочной миссии UNIFIER на Украине. Операцию UNIFIER правительство и вооруженные силы Канады запустили в ответ на запрос украинского правительства. Это тренировочная миссия, которая проходит в рамках многонационального объединенного комитета, в который входят Украина, США, Канада и Великобритания.