Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань объявил о выделении Украине около 4,3 миллиона канадских долларов (более $3,2 миллиона) на укрепление оборонного сектора и безопасности страны. Об этом 1 октября говорится в заявлении на сайте правительства

Украинцы будут отмечать День территориальной обороны © Daniel Tokarets / flickr

Там же приводятся слова министра о том, что Канада настроена на дальнейшее сотрудничество с Украиной.

Помощь оказывается в рамках программы UNIFIER.

В марте 2019 года правительство Канады на три года продлило работу военной тренировочной миссии UNIFIER на Украине. Операцию UNIFIER правительство и вооруженные силы Канады запустили в ответ на запрос украинского правительства. Это тренировочная миссия, которая проходит в рамках многонационального объединенного комитета, в который входят Украина, США, Канада и Великобритания.