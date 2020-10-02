Трубоукладчик «Академик Черский» после нескольких месяцев непрерывной стоянки вышел из немецкого порта Мукран - логистической базы «Северного потока 2», где хранятся трубы для строительства газопровода. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic

Как достроить «Северный поток-2». «Академик Черский» снова поменял маршрут © Facebook Владимир Серебрянский системе Marine Traffic вновь значится Мукран.

По состоянию на 01:00 2 октября «Академик Черский» находился в 8,5 км от порта Мукран. Осадка судна (глубина погружения в воду) составляла 6,7 метра при максимальной осадке 6,8 метра, что может указывать на почти полную загруженность трубоукладчика.

Все то время, что «Академик Черский» находился в немецком порту, судно проходило процедуру дооснащения и модернизации. Выход из порта можно объяснить либо выходом на трассу газопровода (однако Nord Stream 2 еще не подавала график работ в Датское энергетическое агентство), либо ходовыми испытаниями после дооборудования.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас трубопровод закончен более чем на 90%. Его строительство было приостановлено в декабре 2019 года из-за санкций США, в результате которых швейцарская компания Allseas увела свои трубоукладочные суда с проекта.