«Так как уже начали распространяться слухи, спешу сообщить коллегам, избирателям и обществу лично: к сожалению, коронавирусная инфекция не обошла и меня. Однако мой опыт может быть полезным другим. Симптомов, кроме температуры, у меня не было», — написал Корниенко.
Он признался в нарушении масочного режима, пренебрежении антисептиком и перчатками.
«За прошедшую неделю в связи с выборами связался сотнями людей. В таких делах всё плохо заканчивается! <…> Берегите себя! <…> Всем, кто лечится — и не только от ковида — самого быстрого выздоровления!», — добавил он.
На днях глава украинского парламента Дмитрий Разумков отменил ближайшие пленарные заседания Верховной Рады из-за роста числа зараженных коронавирусом депутатов.