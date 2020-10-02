Глава пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» Александр Корниенко 1 октября на своей странице в Facebook заявил, что заболел коронавирусной инфекцией

Глава «Слуги народа» Корниенко перепутал микрофон в Раде с телефоном © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он признался в нарушении масочного режима, пренебрежении антисептиком и перчатками.

«За прошедшую неделю в связи с выборами связался сотнями людей. В таких делах всё плохо заканчивается! <…> Берегите себя! <…> Всем, кто лечится — и не только от ковида — самого быстрого выздоровления!», — добавил он.

На днях глава украинского парламента Дмитрий Разумков отменил ближайшие пленарные заседания Верховной Рады из-за роста числа зараженных коронавирусом депутатов.