Активист, IT-маркетолог Никита Черкасов объяснил, почему некорректно сравнивать с белорусскими событиями жесткие подавления протестов в Германии, Франции, Великобритании, США. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

«Юмор, кричалки, перформансы»: белорусский активист рассказал о «карнавализации» протестов © Facebook, Никита Черкасов

Активист отметил, что протестующие в Белоруссии хотят прийти к такому строю, где проблемы решаются открыто, а не так, как привык это делать президент Александр Лукашенко: «снять с себя ответственность, найти виновного, замолчать, соврать»

«Словом, мы хотим хотя бы попробовать жить в этой неидеальной демократии, где можно что-то строить своими руками, а не так, как сейчас: без всяких политических и гражданских прав. Вслепую копировать Германию, Францию или США мы не собираемся — нет среди нас таких самонадеянных глупцов», — заявил Черкасов.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Самые массовые акции проходят по воскресеньям. По оценкам СМИ, некоторые их них собирали более 100 тысяч человек. В первые дни акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек, затем большая часть была освобождена. В последние дни задержания возобновились.

В ходе акций протеста есть погибшие, однако информация об их количестве разнится. По данным Тихановской, погибли не менее шести человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло о гибели четверых человек.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.