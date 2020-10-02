Он напомнил, что на Украине прошла реформа финансовой децентрализации — по его мнению, лучшее, что произошло со времен премьерства Владимира Гройсмана. Таким образом, в регионах появляются существенные по местным меркам бюджеты, за которые развернется борьба.
«И особенность этих выборов — в каждом крупном городе на лидирующих позициях региональная партия местного мэра — в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Виннице. "Слуги народа" эти выборы, скажем так, не выигрывают… У них не будет ни одного своего мэра в крупном городе, и ни одного большинства хоть в каком-то областном совете», — убежден писатель.
Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.