Особенность грядущих местных выборов на Украине заключается в лидирующих позициях региональных партий, у которых пропрезидентская политсила «Слуга народа» не выиграет. Об этом киевский писатель Игорь Лесев сказал в интервью изданию Украина.ру

Неудача «Слуги народа» на местных выборах может обвалить всю вертикаль власти - Бизяев © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимира Гройсмана. Таким образом, в регионах появляются существенные по местным меркам бюджеты, за которые развернется борьба.

«И особенность этих выборов — в каждом крупном городе на лидирующих позициях региональная партия местного мэра — в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Виннице. "Слуги народа" эти выборы, скажем так, не выигрывают… У них не будет ни одного своего мэра в крупном городе, и ни одного большинства хоть в каком-то областном совете», — убежден писатель.

Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.

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