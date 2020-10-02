Неудача «Слуги народа» на местных выборах может обвалить всю вертикаль власти - Бизяев
Неудача «Слуги народа» на местных выборах может обвалить всю вертикаль власти - Бизяев
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
Он напомнил, что на Украине прошла реформа финансовой децентрализации — по его мнению, лучшее, что произошло со времен премьерства Владимира Гройсмана. Таким образом, в регионах появляются существенные по местным меркам бюджеты, за которые развернется борьба.

«И особенность этих выборов — в каждом крупном городе на лидирующих позициях региональная партия местного мэра — в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Виннице. "Слуги народа" эти выборы, скажем так, не выигрывают… У них не будет ни одного своего мэра в крупном городе, и ни одного большинства хоть в каком-то областном совете», — убежден писатель.

Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.