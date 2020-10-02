Руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев объяснил, почему на Украине продолжается экономическая деградация. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

«Разрушение продолжается»: Дудчак рассказал, в каком направлении задано движение экономики Украины © Нина Зотина

Чтобы вернуть себе этот статус, на Украине, по мнению эксперта, должна быть изменена логика экономической политики.

«Возможно, потребуются какие-то нетривиальные решения, но в чем проблема: мы пытаемся построить украинское завтра по рецепту европейского вчера. И получается очень плохо. Достаточно посмотреть на экономические показатели: Украина — единственное постсоветское государство, чей ВВП остался на уровне ниже 1991 года», — сказал он.

Политолог также подчеркнул, что украинские власти, которые должны быть озабочены вопросом добычи денег для страны, только больше погружают государство в долговую кабалу.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.