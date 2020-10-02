Несмотря на то, что по Конституции Украина является социальным государством, Золотарев считает, что экономическая деградация привела к тому, что страна скатилась до состояния аграрно-архаичной державы и больше не может содержать социальное государство.
Чтобы вернуть себе этот статус, на Украине, по мнению эксперта, должна быть изменена логика экономической политики.
«Возможно, потребуются какие-то нетривиальные решения, но в чем проблема: мы пытаемся построить украинское завтра по рецепту европейского вчера. И получается очень плохо. Достаточно посмотреть на экономические показатели: Украина — единственное постсоветское государство, чей ВВП остался на уровне ниже 1991 года», — сказал он.
Политолог также подчеркнул, что украинские власти, которые должны быть озабочены вопросом добычи денег для страны, только больше погружают государство в долговую кабалу.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.