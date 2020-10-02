Пока Россия и Украина не достигнут политического урегулирования, им не вернуть экономического взаимодействия, в котором, впрочем, Москва уже не заинтересована. Об этом киевский писатель Игорь Лесев сказал в интервью изданию Украина.ру

Полигон для экспортных нужд: Охрименко спрогнозировал монополизацию рынка земли на Украине © CC0, Pixabay

Лесев также считает, что Россия сегодня уже не нуждается в экономическом сотрудничестве с Украиной. По его словам, высокотехнологичное сотрудничество между странами утеряно навсегда, так как Москва и Киев стали друг для друга взаимно непредсказуемыми партнерами — «нет доверия, и слишком большие риски».

«А с простой продукцией, вроде пищевой, при текущей геополитической конъюнктуре нет смысла вкладываться. Это отношения Индии и Пакистана или Армении и Азербайджана. Вроде бы торговать всегда выгодней, чем воевать, но если нет политического урегулирования между двумя странами, не будет и экономического взаимодействия», — отметил писатель.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.