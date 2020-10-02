После разрыва отношений с Россией и прихода «майданной» власти в 2014 году Украина утратила статус социального государства. Об этом депутат Госдумы из фракции «Единая Россия» Дмитрий Белик сказал в интервью изданию Украина.ру

Украина уже 25 лет как не является социальным государством – Степанюк © скриншот с видео "112.ua"

В то же время Белик считает, что Украина перестала быть социальным государством в 2014 году после разрыва отношений с Россией, которая систематически оказывала помощь украинскому народу.

«Налицо прорыв в светлое будущее. Тарифы на газ по сравнению с действовавшими в начале 2014 года тарифами выросли в восемь-десять раз, на тепло и горячую воду — в шесть-семь раз. В такой ситуации государство не имеет права называть себя социальным», — заявил депутат.

При этом он убежден, что у Украины есть путь развития, заложенный в мощном аграрном секторе. Впрочем, Белик не уверен, как этот потенциал используют «щипачи и временщики, которых с 2014 года не удается оторвать от бюджетной кормушки».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.