Скатившись до состояния аграрно-архаичной державы Украина лишилась способности содержать социальное государство. Об этом руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Украина уже 25 лет как не является социальным государством – Степанюк © скриншот с видео "112.ua"

Золотарев заявил, что также неизбежно к архаизации как социальной структуры, так и общественной жизни Украины приведет экономическая деградация, в результате которой страна из индустриально-аграрной державы «скатывается до положения аграрно-сырьевого придатка стран "золотого миллиарда"».

«Аграрно-архаичная Украина содержать социальное государство не может. И несмотря на то, что статус Украины как социального государства зафиксирован в Конституции, де-факто это положение постоянно игнорируется… Поэтому пока будущее Украины видится как будущее государства победившего социал-дарвинизма — побеждает сильнейший», — сказал политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.