В 2018 году впервые за долгое время на Украине снизилась продолжительность жизни — до 71,6 года против 71,8 года в 2017 году. По мнению ряда экономистов, это является красноречивым следствием социального кризиса в стране.
Золотарев заявил, что также неизбежно к архаизации как социальной структуры, так и общественной жизни Украины приведет экономическая деградация, в результате которой страна из индустриально-аграрной державы «скатывается до положения аграрно-сырьевого придатка стран "золотого миллиарда"».
«Аграрно-архаичная Украина содержать социальное государство не может. И несмотря на то, что статус Украины как социального государства зафиксирован в Конституции, де-факто это положение постоянно игнорируется… Поэтому пока будущее Украины видится как будущее государства победившего социал-дарвинизма — побеждает сильнейший», — сказал политолог.
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