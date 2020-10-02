Сколько бы Украина ни снижала налоги для потенциальных инвесторов, ей не удастся привлечь их в страну ввиду отсутствия рынков сбыта. Об этом экономист Всеволод Степанюк сказал в интервью изданию Украина.ру

Украинское руководство неправильно трактует понятие «инвестиции» – экономист © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленским пообещал превратить страну в «рай для инвесторов».

Степанюк пояснил, что «рай для инвесторов» — это когда предприятие имеет рынок сбыта, которого у Украины после 2014 года не стало.

«Бизнес приспособится к любым условиям, если увидит, что ему выгодно работать. А если у него нет рынка сбыта, то вы сделайте налоги хоть ноль — все равно ничего не будет. Зеленский делает заявления, не понимая вообще, что он говорит — что ему написали, то он и сказал», — заявил экономист.

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