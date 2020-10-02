Ранее президент Украины Владимир Зеленским пообещал превратить страну в «рай для инвесторов».
Степанюк пояснил, что «рай для инвесторов» — это когда предприятие имеет рынок сбыта, которого у Украины после 2014 года не стало.
«Бизнес приспособится к любым условиям, если увидит, что ему выгодно работать. А если у него нет рынка сбыта, то вы сделайте налоги хоть ноль — все равно ничего не будет. Зеленский делает заявления, не понимая вообще, что он говорит — что ему написали, то он и сказал», — заявил экономист.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.