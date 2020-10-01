Эксперт в частности отметил, что значительная часть белорусской молодежи относится к России негативно, потому что с ней долгие годы никто не работал.
К тому же, по его словам, часть белорусского общества, пусть и меньшая, воспринимает интеграцию с Россией со стороны Александра Лукашенко как попытку удержать власть и лишить Белоруссию суверенитета.
«Последнее абсолютно не соответствует действительности, но разъяснительную работу в республике никто не ведет, а если и ведет, то в антироссийском ключе. Эту ситуацию необходимо исправлять», — указал Болкунец.
Политолог добавил, что России стоит не спешить с интеграцией сейчас, а сначала провести серьезную подготовительную работу в белорусском обществе и дождаться стабилизации политической ситуации.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.