Для более углубленной интеграции к власти в Белоруссии должна прийти новая команда. Тем более что сегодня для этого многие параметры вообще не готовы. Об этом рассказал специалист по вопросам Белоруссии Дмитрий Болкунец в интервью «Свободной прессе»

Болкунец предположил, чем закончится затея Тихановской с «черным списком по Белоруссии» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

К тому же, по его словам, часть белорусского общества, пусть и меньшая, воспринимает интеграцию с Россией со стороны Александра Лукашенко как попытку удержать власть и лишить Белоруссию суверенитета.

«Последнее абсолютно не соответствует действительности, но разъяснительную работу в республике никто не ведет, а если и ведет, то в антироссийском ключе. Эту ситуацию необходимо исправлять», — указал Болкунец.

Политолог добавил, что России стоит не спешить с интеграцией сейчас, а сначала провести серьезную подготовительную работу в белорусском обществе и дождаться стабилизации политической ситуации.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.