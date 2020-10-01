С начала обострения в Нагорном Карабахе погибли более 1,2 тыс азербайджанских военных, почти 3 тыс. были ранены, уничтожено более 200 единиц военной техники и почти 100 беспилотников, сообщил вице-премьер Армении Тигран Авинян на своей странице в Facebook 1 октября

Согласно инфографике, обнародованной Авиняном, Азербайджан с начала эскалации потерял убитыми 1280 человек, и ранеными — 2700, 90 беспилотных летательных аппаратов(БПЛА) и 12 вертолетов и четыре самолета.

Кроме того, уничтожен 181 азербайджанский танк и БМП, три тяжелые огневые системы, две установки «Смерч».

Нагорный Карабах: маленькая война с большими последствиями © REUTERS, Defence Ministry of Armenia/Handout

Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.