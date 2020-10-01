Согласно инфографике, обнародованной Авиняном, Азербайджан с начала эскалации потерял убитыми 1280 человек, и ранеными — 2700, 90 беспилотных летательных аппаратов(БПЛА) и 12 вертолетов и четыре самолета.

Кроме того, уничтожен 181 азербайджанский танк и БМП, три тяжелые огневые системы, две установки «Смерч».

Нагорный Карабах: маленькая война с большими последствиями
Нагорный Карабах: маленькая война с большими последствиями
© REUTERS, Defence Ministry of Armenia/Handout
27 сентября 2020 года власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.

 