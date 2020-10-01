Согласно инфографике, обнародованной Авиняном, Азербайджан с начала эскалации потерял убитыми 1280 человек, и ранеными — 2700, 90 беспилотных летательных аппаратов(БПЛА) и 12 вертолетов и четыре самолета.
Кроме того, уничтожен 181 азербайджанский танк и БМП, три тяжелые огневые системы, две установки «Смерч».
27 сентября 2020 года власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.