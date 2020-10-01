Политик отметил, что сейчас ведется множество разговоров о том, что Донбасс обязательно нужно куда-то присоединить, однако никто не учитывает настроения жителей региона, которые сегодня диаметрально противоположные.
«Государственность надо дать тем территориям, которые за последние шесть лет непосредственно участвовали в этом конфликте. Им нужно дать возможность создать государство», — считает Захарченко.
По его мнению, будет ли это конфедерация с Украиной, отдельное государство или часть РФ — это вопрос не сегодняшнего дня.
Экс-глава МВД добавил, что сначала нужно решить простые социальные вопросы Донбасса, а только потом его жители выработают какие-то общие интересы.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.