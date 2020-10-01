На сегодняшний момент единственный способ решить проблему Донбасса состоит в том, чтобы объединить ДНР/ЛНР в единое образование и предоставить им больше субъектности. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины (2011-2014 гг.) Виталий Захарченко в интервью изданию Украина.ру

Виталий Захарченко: ДНР и ЛНР необходимо придать больше государственности © кадр из видео Украина.ру

«Государственность надо дать тем территориям, которые за последние шесть лет непосредственно участвовали в этом конфликте. Им нужно дать возможность создать государство», — считает Захарченко.

По его мнению, будет ли это конфедерация с Украиной, отдельное государство или часть РФ — это вопрос не сегодняшнего дня.

Экс-глава МВД добавил, что сначала нужно решить простые социальные вопросы Донбасса, а только потом его жители выработают какие-то общие интересы.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.