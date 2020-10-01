Реальное углубление интеграции между Россией и Белоруссией возможно только после ухода Александра Лукашенко из белорусской политики. Об этом рассказал специалист по вопросам Белоруссии Дмитрий Болкунец в интервью «Свободной прессе»

Болкунец объяснил, почему на встрече Путина и Лукашенко не будут подписаны никакие документы © РИА Новости, Владимир Трефилов

Второй важный момент, по его мнению, состоит в том, что для России сейчас опасно подписывать с Лукашенко какие-либо документы, которые затрагивают белорусский суверенитет.

«Это может серьезно всколыхнуть белорусское общество вплоть до гражданской войны. Не думаю, что у России есть иллюзии по поводу будущего Лукашенко, поэтому подписывать с ним какие-либо соглашения рискованно. Думаю, Россия будет прорабатывать эти вопросы на перспективу», — указал Болкунец.

Российское руководство ждет от Лукашенко конституционной реформы, но он пока тянет время, надеясь, что протестующие просто уйдут с улиц и все продолжится, как и раньше, добавил политолог.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.