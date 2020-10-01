Эксперт пояснил, что пока Лукашенко будет сохранять власть, он будет саботировать и затягивать интеграционные процессы, так как боится потерять финансовые и политические рычаги управления, потому что интеграция предусматривает передачи части полномочий наднациональным органам, а белорусский президент к этому не готов.
Второй важный момент, по его мнению, состоит в том, что для России сейчас опасно подписывать с Лукашенко какие-либо документы, которые затрагивают белорусский суверенитет.
«Это может серьезно всколыхнуть белорусское общество вплоть до гражданской войны. Не думаю, что у России есть иллюзии по поводу будущего Лукашенко, поэтому подписывать с ним какие-либо соглашения рискованно. Думаю, Россия будет прорабатывать эти вопросы на перспективу», — указал Болкунец.
Российское руководство ждет от Лукашенко конституционной реформы, но он пока тянет время, надеясь, что протестующие просто уйдут с улиц и все продолжится, как и раньше, добавил политолог.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.