В Киеве решили отметить день вегетарианства новым гастрономическим рекордом. Возле памятника Григорию Сковороде свернули самый длинный фалафель в лаваше, об этом сообщил портал «Буквы» 1 октября

Украинец при помощи банки огурцов установил необычный рекорд © ШумскИнфо

Таким образом организаторы мероприятия хотели привлечь внимание к тому, что отказ от потребления мяса сохраняет жизнь и свободу животных и благоприятно воздействует на экологию.

Фалафель —котлетки из молотого нута или конских бобов, это блюдо является традиционным для многих стран Ближнего Востока.

В 2017 году на Украине был побит другой гастрономический рекорд. Горожане сделали самый большой в мире бутерброд с салом в виде трезубца весом в 200 килограммов.