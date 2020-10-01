Блюдо получилось длиной 27 метров 87 сантиметров. Фалафель порезали на кусочки и угощали ими всех желающих.
Таким образом организаторы мероприятия хотели привлечь внимание к тому, что отказ от потребления мяса сохраняет жизнь и свободу животных и благоприятно воздействует на экологию.
Фалафель —котлетки из молотого нута или конских бобов, это блюдо является традиционным для многих стран Ближнего Востока.
В 2017 году на Украине был побит другой гастрономический рекорд. Горожане сделали самый большой в мире бутерброд с салом в виде трезубца весом в 200 килограммов.