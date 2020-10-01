Украинец при помощи банки огурцов установил необычный рекорд
Украинец при помощи банки огурцов установил необычный рекорд
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Блюдо получилось длиной 27 метров 87 сантиметров. Фалафель порезали на кусочки и угощали ими всех желающих.

Таким образом организаторы мероприятия хотели привлечь внимание к тому, что отказ от потребления мяса сохраняет жизнь и свободу животных и благоприятно воздействует на экологию.

Фалафель —котлетки из молотого нута или конских бобов, это блюдо является традиционным для многих стран Ближнего Востока.

В 2017 году на Украине был побит другой гастрономический рекорд. Горожане сделали самый большой в мире бутерброд с салом в виде трезубца весом в 200 килограммов.

 