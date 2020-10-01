Власти Москвы будут максимально точно отражать в своих сводках данные по заболеваемости COVID-19, сказал мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» 1 октября

Звезда «Сватов» заразилась коронавирусом © kinopoisk.ru

Это нужно для того, чтобы провести профилактические мероприятия с этими людьми и их окружением, подчеркнул градоначальник.

«Это очень важно, это одно из первых правил, которые мы неукоснительно выполняем. Не микшировать ситуацию, не затирать ее, а, наоборот, как можно больше тестировать, выявлять и регистрировать», — заявил Собянин.

За прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 2424 жителям Москвы. В больницы поступило 827 человек.

Все пациенты и те, кто с ними контактировал, находятся под медицинским наблюдением, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.