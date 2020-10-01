По его словам, властями города выстроена система, которая позволяет максимально своевременно выявлять случаи заболевания.
Это нужно для того, чтобы провести профилактические мероприятия с этими людьми и их окружением, подчеркнул градоначальник.
«Это очень важно, это одно из первых правил, которые мы неукоснительно выполняем. Не микшировать ситуацию, не затирать ее, а, наоборот, как можно больше тестировать, выявлять и регистрировать», — заявил Собянин.
За прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 2424 жителям Москвы. В больницы поступило 827 человек.
Все пациенты и те, кто с ними контактировал, находятся под медицинским наблюдением, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.