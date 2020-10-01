В ходе перекрестного допроса эксперт, исследовавшая опубликованные в СМИ статьи украинского журналиста Василия Муравицкого, сказала, что выводы в экспертизах «вероятны» и при их определении учитывалась «общественно-политическая ситуация». Об этом написал Муравицкий на своей странице в Facebook 1 октября

Он рассказал, что на суд пришла эксперт, которая работала над составлением двух десятков экспертиз стоимостью для налогоплательщиков в больше 100 тыс. гривен (274 тыс. рублей).

«В итоге эксперт под давлением при перекрестном допросе призналась, что выводы в экспертизах — вероятны (ймовірні — укр.) и составлены с учетом общественно-политической ситуации. Как вам, друзья юристы?! 20 экспертиз, где выводы предположительны!!!», — отметил Муравицкий.

Он сравнил эту ситуацию с репрессиями 1937 года и предположил, что если бы такие экспертизы были в деле Шеремета или Стерненко, то поднялся бы нешуточный «вой».

Дело Муравицкого. Как издеваются над человеком, «подорвавшим информационную безопасность» Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Василия Муравицкого задержали 1 августа 2017 года прямо в роддоме, куда он пришел, чтобы навестить жену и новорожденного сына.

Журналиста обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины, госизмену, разжигание межнациональной ненависти и содействие терроризму за публикации в СМИ, что является вопиющим нарушением свободы слова.

Amnesty International и швейцарская «Сеть Солидарности» признали Муравицкого узником совести, а в декабре 2017 года Европарламент отправил письмо украинскому правительству с требованием немедленного освобождения журналиста.

Муравицкий вошел в список из 12 журналистов, который Совету Федерации РФ передал экс-редактор РИА Новости Украина, журналист Кирилл Вышинский.

Последний сам провел долгое время в украинском СИЗО по обвинению в госизмене за публикации аналитических статей на сайте РИА Новости Украина.