Возможно, президент Украины Владимир Зеленский в обычной жизни является очень храбрым человеком, но в политике он трус. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Во вред себе. Зачем Зеленский выдвинул ультиматум Польше © пресс-служба президента Украины Витольда Фокина с поста первого замглавы делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу. Мотивировано это было тем, что он якобы «отступил от справедливой оценки» ситуации на юго-востоке страны, а также от тезиса об «оккупации» Россией Крыма.

Эксперт пояснил, что Зеленский не разбирается в политике, и поэтому боится сделать неправильный шаг и допустить ошибку.

«Может быть, в лесу Зеленский и готов с медведем бороться. Не знаю. Но в политике он трус. Он реально всего боится. Он боится сделать неправильный шаг. Он боится тех же самых националистов. Он боится противопоставить им свою власть», — указал Ищенко.

Но чем больше Зеленский будет всего бояться, тем быстрее он потеряет свою власть, потому что власть опирается не прописанные нормы закона, а на поддержку народа, уверен политолог.

По его мнению, Зеленский обладал реальной властью, когда за него по итогам второго тура президентских выборов проголосовали 73% избирателей, я сейчас с его рейтингом в 25% — это жалкое подобие власти, а со временем будет еще меньше.

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