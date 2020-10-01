Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, а ныне депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин сказал, что после скандала с президентской резиденцией генеральному прокурору страны Ирине Венедиктовой нужно уйти в отставку, соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале 1 октября

По словам Кузьмина, пост Венедиктовой в соцсети о выезде из президентского особняка «с жалкими попытками оправдаться явно рассчитан на идиотов».

В интервью изданию Украина.ру депутат уже называл ситуацию вокруг особняка «гнусной аферой» Венедиктовой, пояснив, что она вынудила главу правительства Дениса Шмыгаля подписать еще и «закрытое» постановление, разрешающее сдавать президентскую недвижимость всем желающим.

«Гнусная афера»: нардеп Кузьмин рассказал, как генпрокурор Украины всех обманула © Facebook, Ренат Кузьмин | Facebook, Ренат Кузьмин | Перейти в фотобанк

«Думаю, теперь все, кто когда-либо пострадал от ее незаконных действий, видя "честность и порядочность" генпрокурора, предъявят ей свои претензии. В уголовно-правовом порядке. Там в начале своего поста Венедиктова что-то писала про демократические ценности, чести и достоинстве. Так вот, в демократических странах, генпрокурор после такого скандала уже давно бы сам подал в отставку», — сказал депутат.

Для того, чтобы генпрокурор с семьей смогла заехать в президентскую резиденцию, Кабинету министров пришлось изменить закон, включив ее список лиц, уполномоченных на использование собственности. Сама Венедиктова объяснила смену места жительства соображениями безопасности.

За проживание в резиденции генпрокурор обязалась выплачивать почти 64 тысячи гривен (170 тыс. руб.) каждый месяц.

При этом в государственной смете на содержание этого объекта предусмотрена сумма, превышающая 164 тысячи гривен (440 тыс. руб.) ежемесячно.

По словам Венедиктовой, низкую арендную плату устанавливала не она сама, а просто согласилась на озвученное предложение. Она попросила предоставить методологию расчетов и доплатить, если это будет необходимо.

Генпрокурор Украины пообещала съехать из резиденции Зеленского после скандала © Facebook, Ирина Венедиктова

Информация о том, что Кабмин Украины изменил закон ради улучшения жилищных условий генпрокурора Венедиктовой, появилась в СМИ 22 сентября.

Вместе с семьей чиновница переехала в особняк комплекса отдыха «Пуща-Водица», где в ее распоряжении было персональное озеро.

Ранее пользоваться шестикомнатной резиденцией на улице Вышгородской в Киеве по закону могли только три человека — президент Украины, председатель Верховной Рады и премьер-министр.

По данным СМИ, Венедиктова попросила главу правительства Дениса Шмыгаля выпустить постановление Кабмина, которое бы внесло и ее в список лиц, пользующихся этой привилегией, что Кабинет министров и сделал.