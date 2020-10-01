Эксперт пояснил, что в годы холодной войны СССР проиграл имиджевое противостояние США именно потому, что в Вашингтоне заявляли о том, что поддерживали советских граждан, но были категорически против тоталитарной коммунистической идеологии.
России, считает публицист, тоже не следует объявлять Запад своим вечным врагом, потому что, исходя из этой логики, воевать с ними придется вечно.
При этом, добавил Бабич, Россия никогда не сможет договориться с ультралиберальной идеологией, потому что эта идеология всегда будет считать Россию враждебной.
Слова спикера прозвучали 1 октября в ходе пресс-конференции на тему «Украинские взятки и российские тролли: внешние факторы президентской кампании в США» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру