России не обязательно добиваться краха США и Западной Европы. России достаточно, чтобы эти страны сменили ультралиберальную и русофобскую идеологию. Об этом рассказал обозреватель сайта «ИноСМИ» Дмитрий Бабич на пресс-конференции издания Украина.ру

«Украинское досье»: США на грани гражданской войны, при чём тут Украина? © Арина Тихомирова/Украина.ру

России, считает публицист, тоже не следует объявлять Запад своим вечным врагом, потому что, исходя из этой логики, воевать с ними придется вечно.

При этом, добавил Бабич, Россия никогда не сможет договориться с ультралиберальной идеологией, потому что эта идеология всегда будет считать Россию враждебной.

Слова спикера прозвучали 1 октября в ходе пресс-конференции на тему «Украинские взятки и российские тролли: внешние факторы президентской кампании в США» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру